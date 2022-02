Roboter liefert neue Fotos aus AKW-Ruine Fukushima

Nun ist es Tepco mithilfe eines Tauchroboters doch gelungen, in Block 1 vorzudringen. Auf Bildern der Sonde sind Brocken eines mysteriösen Stoffs zu sehen, bei dem es sich wohl um eine Mischung aus geschmolzenem Kernbrennstoff und anderem Material aus dem Reaktor handelt. Tepco will die Entdeckung genauer analysieren. Ein zweiter Roboter soll die Klumpen und ihre Umgebung per Ultraschall vermessen und eine Probe entnehmen, berichtet Heise.de.