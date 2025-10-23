Warum Bestechung des Kindes am Esstisch schadet

Es ist eine Taktik, von der viele Eltern häufig Gebrauch machen: „Iss deinen Brokkoli, dann gibt es einen Nachtisch.“ Diese Form der Bestechung scheint eine willkommene Lösung zu sein, um „hagliche“ oder – besser gesagt – wählerische Kinder für eine gesunde Ernährung zu begeistern. Zumal sich kurzzeitig Erfolge einstellen. Doch Lebensmittel als Verhandlungsmasse einzusetzen, kann langfristig mehr schaden als nützen.