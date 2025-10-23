Warum Bestechung des Kindes am Esstisch schadet

Gemüse ist gesund! Auch, wenn das richtig ist, können Spinat, Karfiol und Co. Kindern mit rationalen Argumenten kaum schmackhaft gemacht werden. Viele Eltern greifen daher auf ein unlauteres Mittel zurück: Bestechung. Krone+ verrät, warum das mitunter mehr schadet als nützt und auf welche Strategien Sie stattdessen zurückgreifen sollten, um gesunde Essgewohnheiten bei Ihrem Kind zu fördern.
Es ist eine Taktik, von der viele Eltern häufig Gebrauch machen: „Iss deinen Brokkoli, dann gibt es einen Nachtisch.“ Diese Form der Bestechung scheint eine willkommene Lösung zu sein, um „hagliche“ oder – besser gesagt – wählerische Kinder für eine gesunde Ernährung zu begeistern. Zumal sich kurzzeitig Erfolge einstellen. Doch Lebensmittel als Verhandlungsmasse einzusetzen, kann langfristig mehr schaden als nützen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.