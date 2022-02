Entsorgung von Fukushima-Kühlwasser wird geprüft

Gustavo Caruso, Direktor für Atomsicherheit bei der IAEA, werde mit einem Team vom 14. bis 18. Februar nach Japan kommen, teilte das japanische Außenministerium am Montag mit.Auch fast elf Jahre nach dem Super-GAU am 11. März 2011 in Folge eines Seebebens und eines Tsunamis müssen die zerstörten Reaktoren mit Wasser gekühlt werden. Dabei fallen jeden Tag rund 140 Tonnen an verstrahltem Wasser an, das gefiltert in mehr als 1000 Tanks gelagert wird.