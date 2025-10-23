Waffen-Attrappe an Kopf gehalten, Kokain gefordert

Einmal Raub, einmal Raubversuch

Kurios: Einem zweiten Zeugen erging es ähnlich, doch die Softgun am Kopf beeindruckte ihn nicht und der Angeklagte zog von dannen. In diesem Fall entschied Richter Andreas Mair auf Raubversuch, der andere Fall war allerdings glatter Raub. Beim Strafmaß wirkte sich natürlich mildernd aus, dass es keine echte Waffe gewesen war.