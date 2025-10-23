Doch Schlupfloch für RBI? Kanzler gibt nicht auf

RBI muss über zwei Milliarden Euro zahlen

Zum Ende des zweiten Quartals 2025 verfügte die Raiffeisen Bank Russland über ein Eigenkapital von mehr als 5,3 Milliarden Euro und betreute rund drei Millionen Kunden. Doch im Jänner traf sie ein schwerer Rückschlag: Ein russisches Gericht verpflichtete die Bank, über zwei Milliarden Euro Schadenersatz an die Investmentgesellschaft Rasperia Trading zu zahlen. Wie Raiffeisen Euronews schriftlich mitteilte, geht es in dem Streit um die Strabag, ein österreichisches Bauunternehmen. Sowohl Rasperia als auch Raiffeisen Niederösterreich/Wien sind daran beteiligt. Wien drängt darauf, Raiffeisen für Verluste zu entschädigen, die auf die Sanktionen gegen Russland zurückgehen – ein Schritt, der in Brüssel als gefährlicher Präzedenzfall gilt.

Grüne kritisieren Stocker: „Argument ist falsch“

Die Grünen äußerten indes scharfe Kritik an Stockers Aussagen zur RBI. „Stocker verspielt Österreichs Glaubwürdigkeit in Europa. Unsere Partner in der EU haben den RBI Plänen schon eine Absage erteilt – zu Recht“, sagte Nina Tomaselli, Sprecherin der Grünen für Finanzen und Kontrolle. Wer jetzt versuche, einzelne Unternehmen wie die Raiffeisenbank zu schützen, stelle wirtschaftliche Privatinteressen über Solidarität mit der Ukraine.