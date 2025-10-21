Wie gebrauchte „Black Hawk“ zu Cargo-Drohne werden

Der UH-60 „Black Hawk“ von Sikorsky, dessen Erstflug fünf Jahrzehnte zurückliegt, ist eine Helikopter-Erfolgsgeschichte: Der mittelschwere US-Mehrzweckhubschrauber wird heute noch von Dutzenden Staaten – auch beim Bundesheer - eingesetzt, mehr als 5000 wurden gebaut. Doch jetzt soll der Hubschrauber zur Drohne werden: Das Cockpit wird gestrichen.
Der „Black Hawk“-Hubschrauber, der herstellerintern die Typenbezeichnung S-70 trägt und sowohl militärisch als auch zivil genutzt wird, wird zur Drohne: Der Hersteller Sikorsky, der seit zehn Jahren zum Rüstungskonzern Lockheed Martin gehört, hat sich mit der militärischen US-Forschungsagentur DARPA angesehen, wie man gebrauchte „Black Hawk“ sinnvoll weiter nutzen könnte – und in nur zehn Monaten den Drohnen-Heli S-70 UAS „U-Hawk“ daraus gemacht. Er hat erstaunliche Vorteile.
