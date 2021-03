Zehn Jahre nach Dreifach-Katastrophe in Fukushima

Trotzdem stufen die Behörden bis heute noch 337 Quadratkilometer als „Zonen, in die man schwer zurückkehren kann“, ein. Und dass es auch in der Atomruine weiter gewaltige Probleme gibt, zeigte sich erst dieser Tage wieder, als in Folge eines erneut starken Erdbebens vor Fukushima die Kühlwasserstände in den drei zerstörten Reaktoren 1 bis 3 abfielen, was auf neue Schäden hindeutete. Zudem kam dabei ans Tageslicht, dass der Betreiberkonzern Tepco bereits seit einigen Monaten von zwei defekten Seismometern in einem der drei Reaktoren wusste - aber sie nicht reparieren ließ.