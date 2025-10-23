Wiener Einbrecher versteckte sich unter Wäscheberg

Der Einbrecher hatte ganz generell keine guten Karten, und auch kein Händchen bei der Wahl des Einbruchsortes. Denn der Besitzer des Kleingartenhauses in der Leopoldstadt, das der Verdächtige auserkoren hatte, beobachtete den Kriminellen bereits in flagranti bei seinem kriminellen Treiben. Möglich machte das eine installierte Videokamera. Das Opfer alarmierte sogleich die Einsatzkräfte.