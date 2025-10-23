Präsidenten-Treff bei Jahrhundert-Baustelle BBT

Zeitgleich wurden aber auch Rufe nach Fortschritten bei den Zulaufstrecken laut. So forderte etwa Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages (BIKH), eine „unmissverständliche Zusage zum Bau des Brenner-Nordzulaufs seitens der deutschen Bundesregierung“. In selbiger Sache nahm am Mittwoch vor dem Staatsbesuch auch Tirols Grünen-Klubobmann Gebi Mair Landeshauptmann Mattle in die Pflicht: „Der Besuch des deutschen Bundespräsidenten ist die ideale Gelegenheit, unsere dringlichste Forderung in Berlin zu platzieren: die Zusage für den BBT-Nordzulauf“. Es brauche „Verhandlungen statt BBT-Dauerbesichtigungen.“