Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mattle: Chance nutzen

Präsidenten-Treff bei Jahrhundert-Baustelle BBT

Tirol
23.10.2025 11:52
Bundespräsident Alexander Van der Bellen, LH Anton Mattle (ÖVP) und Deutschlands Bundespräsident ...
Bundespräsident Alexander Van der Bellen, LH Anton Mattle (ÖVP) und Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Die „Tirol-Etappe“ des dreitägigen Staatsbesuchs von Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Donnerstagvormittag mit dem Besuch der Baustelle des Mammutprojekts Brennerbasistunnel (BBT) offiziell begonnen. Die Ankunft Steinmeiers mit Alexander Van der Bellen hatte bereits am späten Mittwochabend in Innsbruck für Aufsehen gesorgt.

0 Kommentare

Gegen 10.30 Uhr trafen Steinmeier und Van der Bellen mit einem Polizeikonvoi am BBT-Tunnelportal Ahrental auf Innsbrucker Gebiet ein. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) war bereits 15 Minuten zuvor an Ort und Stelle, um die beiden in Empfang zu nehmen.

Mit Bauhelmen und Schutzbekleidung
Begrüßt wurden die beiden Bundespräsidenten und ihre Ehefrauen Elke Büdenbender und Doris Schmidauer auch von den Vorständen der Tunnelgesellschaft BBT SE, Martin Gradnitzer (Österreich) und Umberto Lebruto (Italien), sowie Projektleiter Romed Insam. Adjustiert waren die Präsidenten sowie die Ehefrauen mit Bauhelmen und Schutzbekleidung.

Doris Schmidauer, Elke Büdenbender, Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und ...
Doris Schmidauer, Elke Büdenbender, Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundespräsident Alexander Van der Bellen(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Mattle wollte Gelegenheit nutzen
Nach einem kurzen Posieren vor dem Tunnelportal für die zahlreich anwesenden Journalisten, Fotografen und Kamerateams ging es dann gemeinsam in den Tunnel – besichtigt werden dort unter anderem die bereits fertiggestellten Haupttunnel West und Ost.

Ob auch die Frage des nach wie vor mehr als stockenden BBT-Nordzulaufs in Deutschland thematisiert wurde, blieb im Vorfeld offen. Mattle, der angesichts des Staatsbesuchs von einem „besonderen Tag“ sprach, erklärte jedenfalls auf Nachfrage, dass er die Gelegenheit nutzen wolle, das Thema anzusprechen.

Steinmeier und Van der Bellen.
Steinmeier und Van der Bellen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Rufe nach Fortschritten beim BBT-Nordzulauf
Beim Brennerbasistunnel war jedenfalls zuletzt Mitte September ein „Meilenstein“ gefeiert worden. Mit dem Durchschlag des Erkundungsstollens war erstmals eine unterirdische Tunnelverbindung zwischen Italien und Österreich geschaffen worden.

Zeitgleich wurden aber auch Rufe nach Fortschritten bei den Zulaufstrecken laut. So forderte etwa Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages (BIKH), eine „unmissverständliche Zusage zum Bau des Brenner-Nordzulaufs seitens der deutschen Bundesregierung“. In selbiger Sache nahm am Mittwoch vor dem Staatsbesuch auch Tirols Grünen-Klubobmann Gebi Mair Landeshauptmann Mattle in die Pflicht: „Der Besuch des deutschen Bundespräsidenten ist die ideale Gelegenheit, unsere dringlichste Forderung in Berlin zu platzieren: die Zusage für den BBT-Nordzulauf“. Es brauche „Verhandlungen statt BBT-Dauerbesichtigungen.“

Weitere Termine auf der „To-do-Liste“
Nach dem Tunnel-Termin stehen für Steinmeier und Van der Bellen am Nachmittag in Innsbruck – unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in der Innenstadt – noch weitere Termine auf der „To-do-Liste“. Sie besuchen das Schloss Ambras, ein Quantentechnologie-Unternehmen und zu guter Letzt findet der „Landesübliche Empfang“ mit Schützen, Musikkapelle und Traditionsvereinen vor der Hofburg statt.

Lesen Sie auch:
Kurz vor 22 Uhr traf der hohe Besuch in Innsbruck ein. Die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm.
Hoher Besuch in Tirol
Polizei-Großaufgebot und Sperren am Hauptbahnhof
22.10.2025
Mit Meloni und Co.
Historischer Durchschlag im Brenner Basistunnel
18.09.2025
Steinmeier bei VdB
Schulterschluss im Regen für ein starkes Europa
21.10.2025

Großaufgebot von Einsatzkräften
Die beiden Bundespräsidenten waren bereits am späten Mittwochabend in der Tiroler Landeshauptstadt angekommen – und zwar mit dem Railjet. Teile des Innsbrucker Hauptbahnhofes wurden dabei polizeilich abgesperrt. Das Großaufgebot von Einsatzkräften sorgte jedenfalls für Aufsehen.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine