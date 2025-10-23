„Regretting You“: Emotionales Taschentücher-Drama

Als Morgan (Allison Williams) und Chris (Scott Eastwood) mit 19 Eltern wurden, schien ihr Leben vorgezeichnet. 16 Jahre später steht Tochter Clara (Mckenna Grace) vor der ersten Liebe – bis ein Unfall alles zerstört. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You“, dem emotionalen Drama nach dem Bestseller von Colleen Hoover.