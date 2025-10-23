„Regretting You“: Emotionales Taschentücher-Drama

Als Morgan (Allison Williams) und Chris (Scott Eastwood) mit 19 Eltern wurden, schien ihr Leben vorgezeichnet. 16 Jahre später steht Tochter Clara (Mckenna Grace) vor der ersten Liebe – bis ein Unfall alles zerstört. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You“, dem emotionalen Drama nach dem Bestseller von Colleen Hoover.
Ein schrecklicher Autounfall reißt Morgans Ehemann Chris (Scott Eastwood) und ihre Schwester Jenny aus dem Leben. Warum saßen die beiden überhaupt gemeinsam in einem Wagen? Auch für Morgans 16-jährige Teenie-Tochter (Mckenna Grace) wiegt der Verlust des Vaters schwer.
Auf ihr erstes Verliebtsein legt sich ein Schatten tiefer Trauer. Doch in diese mischen sich geheim gehaltene amouröse Verschränkungen innerhalb der Familie, bei denen etwa Jonah (Dave Franco), der zuletzt mit Jenny liiert war, aber auch Morgan (Allison Williams) verdammt nahesteht, eine entscheidende Rolle spielt.
Sie sind prekär, diese auf einem weiteren Bestseller von Colleen Hoover („Nur noch ein einziges Mal“ wurde bereits verfilmt!) basierenden Herzenswahlverwandtschaften, die viel Ungesagtes und schmerzliche Wahrheiten lange in Schwebe halten. Taschentücher-Kino rund um jede Menge emotionale „Aufräumarbeiten“.
