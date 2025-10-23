Im Kino: „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“

Kinopremiere in Wien

Heute findet passend dazu die große Österreich-Premiere des Kinofilms rund um die Entstehung des legendären Albums „Nebraska“ statt. Kurzentschlossene haben nun noch die Chance, bei der Premiere Restkarten vor Ort zu ergattern (so lange der Vorrat reicht). Die Premiere findet heute, am 23.10. im Cineplexx Millenniumcity um 20 Uhr statt. Die Restkarten können im Zeitraum von 19:30 – 20:00 Uhr vor Ort beim „Krone“ Stand unter dem Kennwort „Springsteen“ abgeholt werden (so lange der Vorrat reicht).