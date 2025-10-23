Im Kino: „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“

Heute findet die große Österreich-Premiere eines intensiven Biopic-Films rund um die Entstehung des legendären Albums „Nebraska“ von niemand geringeren als Bruce Springsteen statt. krone.tv lädt nun Kurzentschlossene noch ein, bei der Premiere dabei sein zu können.
Mit „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“ bringt Regisseur Scott Cooper die Entstehung von Bruce Springsteens legendärem Album „Nebraska“ auf die Leinwand. Der Film zeigt den Künstler in einer Phase tiefer Selbstreflexion – isoliert, gezeichnet von inneren Konflikten und auf der Suche nach musikalischer Wahrheit. Jeremy Allen White verkörpert Springsteen mit eindrucksvoller Intensität und bringt dessen kreative Einsamkeit authentisch zum Ausdruck.
Ein Film über Mut, Isolation und stille Verbundenheit
Basierend auf Warren Zanes’ Buch erzählt der Film nicht die Geschichte eines Rockstars, sondern die eines Mannes, der sich mit den Schatten seiner Kindheit und dem Druck des Erfolgs auseinandersetzt. Unterstützt von Jeremy Strong als Manager Jon Landau und Odessa Young als Faye, Springsteens große Liebe, entsteht ein intimes Porträt über Musik als Heilung und Ausdruck innerer Kämpfe.
Kinopremiere in Wien
Heute findet passend dazu die große Österreich-Premiere des Kinofilms rund um die Entstehung des legendären Albums „Nebraska“ statt. Kurzentschlossene haben nun noch die Chance, bei der Premiere Restkarten vor Ort zu ergattern (so lange der Vorrat reicht). Die Premiere findet heute, am 23.10. im Cineplexx Millenniumcity um 20 Uhr statt. Die Restkarten können im Zeitraum von 19:30 – 20:00 Uhr vor Ort beim „Krone“ Stand unter dem Kennwort „Springsteen“ abgeholt werden (so lange der Vorrat reicht).
