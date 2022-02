Tanz am Musiktheater Linz ist in neuer Hand

Wechselnde Choreographen geplant

Wie in den Bereichen Schauspiel und Oper bereits praktiziert, wird es nun auch in der Sparte Tanz einen Systemwechsel hin zu einem kuratierenden Modell mit wechselnden Choreografen geben. Die künstlerische Leitung wird, wie bei den laufenden Produktionen bereits umgesetzt, Gastchoreografen engagieren, um der spezifischen Programmatik und Diversität unterschiedlicher ästhetischer Handschriften mehr Raum zu geben. Die Position „Chefchoreograf:in“ am Landestheater Linz wird durch diese Neuausrichtung in Zukunft nicht mehr besetzt.