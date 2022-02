Vorwürfe gegen Ballett-Direktorin nicht erhärtet

Aber: „Diese Befunde ändern nichts an dem Umstand, dass nach einhelliger Meinung aller Kommissionsmitglieder die Beziehung zwischen Frau Lin und der Ballett-Kompanie irreversibel gestört ist“, so Professor Reinhard Resch, Leiter der Kommission. Denn auch die Direktorin hatte Mobbing-Vorwürfe erhoben, die sich ebenfalls nicht erhärtet haben. Die Empfehlung der Kommission lautet daher, eine einvernehmliche Vertragsauflösung anzustreben oder, wenn dies nicht gelingt, die Tanzdirektorin in einem anderen Bereich einzusetzen: „Frau Lin ist derzeit mit uns im intensiven und konstruktiven Austausch. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Gespräche bis Ende dieser Woche abzuschließen“, erklärt dazu Intendant Hermann Schneider die weitere Vorgehensweise. Man wolle den Empfehlungen natürlich folgen. Am Montag wurde auch der Aufsichtsrat über die Ergebnisse informiert.