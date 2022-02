Osttiroler Alkolenker (16) flüchtete vor Polizei

Spektakuläre Szenen dürften sich am Samstag kurz nach 4 Uhr in Osttirol abgespielt haben. Mit zu viel Promille im Blut und ohne Führerschein war ein 16-jähriger Osttiroler mit einem Pkw unterwegs. Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug des Jugendlichen auf der Lavanter Landestraße im Bereich von Lavant auf. Dort fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Tristach. Die Beamten konnten das Fahrzeug nicht anhalten, sich aber das Kennzeichen notieren. Eine Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg.