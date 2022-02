Nach Kollision auf Skipiste einfach weitergefahren

Der Deutsche war am 9. Februar gegen 11 Uhr dabei, sich zur Bergfahrt mit der Gartnerkofelbahn im Skigebiet Nassfeld einzureihen, als es zu einer Kollision mit einem unbekannten Skifahrer gekommen ist. Der 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen und verlor nach dem Unfall für kurze Zeit das Bewusstsein. Er wurde mit der Rettung in die Medalm Tröpolach gebracht. Der Zweitbeteiligte verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermagor 059133/ 2210 erbeten.