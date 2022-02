Parteien sollen künftig alle Kosten offenlegen

Sowohl das Offenlegen von Finanzströmen wie auch Begrenzungen bei Wahlkampfkosten oder der Zeit, in der plakatiert werden darf, hatten in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten zwischen den Zuständigen aller Parteien geführt. Besonders die finanzstarke ÖVP war wiederholt ins Visier der Opposition geraten. Zuletzt hatte die Inseraten-Affäre rund um Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler für Schlagzeilen gesorgt, mehrere parlamentarische Anfragen folgten. Unter anderem wurde dabei die Frage gestellt, ob auszuschließen sei, „dass Gelder, die aus dieser fragwürdigen Konstruktion lukriert werden, vom ÖVP-Wirtschaftsbund an die Landes-ÖVP geflossen sind beziehungsweise fließen“.