Großer Ansturm auf die Villacher Stadtwohnungen

2,3 Millionen werden investiert

Die Sanierungsoffensive in den gemeindeeigenen Wohnungen wird heuer übrigens fortgesetzt. 2,3 Millionen Euro werden investiert. „Bei den Maßnahmen handelt es sich vor allem um thermische Sanierungen der Gebäude sowie Fernwärmeanschlüsse“, erklärt Baumann. Saniert wird unter anderem im Petschnigweg, Hubertusweg, in der Rötgenstraße, Kärntnerstraße, Pogöriacherstraße sowie in der Burgenlandstraße.