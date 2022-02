„Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel“

Der große Rückstand ist ein Grund, warum der Verein schon auf die Relegation im April schielt und mit Ex-Nationaltrainer Mathias Habesohn im Dezember 2021 einen erfahrenen Spieler hinzugeholt hat. „Auf dem Papier sind Salzburg und Stockerau klar besser als wir. Aber in Hinblick auf unser erklärtes Ziel - der Klassenerhalt - ist es jetzt vor allem wichtig, dass wir als Mannschaft zusammenwachsen“, sagt der 37-Jährige, der als Aktiver zuletzt in der Saison 2020/21 für UTTC Oberwart spielte. Damit die Klasse gehalten werden könne, müssten auch kleine Erfolge her - hier und da ein Spielgewinn. Die Qualität an der Platte ist das eine, das Wissen als Trainer das andere, welches der in Wien wohnhafte Tischtennis-Fanatiker in die Waagschale werfen wird.