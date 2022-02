Sechsjähriger Bub bei Verkehrsunfall verletzt

Am Donnerstagvormittag war eine Mutter mit ihrem Sohn in Bruckneudorf auf Fahrrädern unterwegs, als ein Mann den Sechsjährigen mit seinem Fahrzeug übersah und niederstieß. Der Bub wurde unbestimmten Grades verletzt und musste in ein Spital geflogen werden. Der Unfallenker war leicht alkoholisiert.