Corona-Update: Online-Plattform für Impfbefreiung

Corona-Update

Die Neuinfektionen steigen weiterhin, am Donnerstag wurden erneut 3.193 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell sind 25.421 Personen in Kärnten mit dem Virus infiziert. Trotz der hohen Infektionszahlen gibt es in den Krankenhäusern zwar Ausfälle, aber keine Personalengpässe.