Förderaufruf für 2. Breitbandmilliarde steht bevor

Die Regierung will den Breitbandausbau in den ländlichen Regionen wie angekündigt mit weiteren 1,4 Milliarden Euro bis 2026 fördern. Die Sonderrichtlinien für diese zweite Breitbandmilliarde wurden von Telekommunikationsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) der EU-Kommission zur Notifikation übermittelt - ein Formalakt, der rund drei Wochen in Anspruch nehmen werde, heißt es aus dem Ministerium.