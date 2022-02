Frauen-Power auf der virtuellen Lehrlingsmesse!

Sie haben interessante Berufe, die sie viel erleben lassen: Am dritten Tag der virtuellen „Krone“-Lehrlingsmesse erzählten Lehrlinge auch von ihren Nebenjobs. Und Landeshauptmann Peter Kaiser verriet in der Fragestunde, was seine Traumlehre gewesen wäre. Heute, Donnerstag, geht‘s mit einem vielfältigen Programm weiter!