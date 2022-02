Bisexuell: „Tiktok weiß es vor dir“

„Gibt es hier noch andere junge Frauen, die sich darüber ärgern, dass wir 20 Jahre gebraucht haben, um herauszufinden, dass wir bisexuell sind? Aber mein Tiktok-Algorithmus brauchte dafür nur 37 Sekunden?!“ Hunderttausend Likes hat diese Frage der 28-jährigen Userin Destiny auf Tiktok generiert, einem Video-basierten sozialen Netzwerk, das laut Jugend-Internet-Monitor von mehr als der Hälfte der Jugendlichen in Österreich genutzt wird. Und Hunderte Frauen antworteten. „Ich bin nicht sicher, was frustrierender ist: Dass Tiktok es vor mir weiß oder dass mein Ehemann es vor mir weiß.“ „Tiktok hat mich von Anfang an in diese Kategorie reingeschmissen und ich so: Woher weiß es das?!“