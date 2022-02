Mutter: „Samuel ist mir nur kurz entwischt“

Was passiert war, konnte der Bub seiner Mama nur in der „Babysprache“ schildern. Doch dass ein kleines Wunder passiert war, stand für die 38-Jährige fest. Samuel war – offenbar auf den Flügerln seiner Schutzengel gebettet – unten am Rasen gelandet, hatte sich aber gleich aufgerappelt und wartete – ohne eine Träne zu vergießen – geduldig darauf, eingelassen zu werden.