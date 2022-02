Zweijähriger stürzt aus zweitem Stock und überlebt

Man kann es kaum glauben: Ein Zweijähriger ist am Wochenende im niederösterreichischen Wiener Neustadt aus einem Fenster im zweiten Stock auf eine Wiese gestürzt, trotz Verletzungen aufgestanden und wieder zurück zur Haustüre gegangen. Die Mutter fuhr mit dem Buben umgehend in das Landesklinikum Wiener Neustadt, mittlerweile befindet sich das Kind schon wieder in häuslicher Pflege.