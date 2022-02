Damals blieb es verdächtig still

Nun sind die Wöginger-Schmid-Chats zu diesem Postenschacher aufgekommen, daher wissen wir, warum es vorigen Sommer so still blieb: Niemand sollte ermutigt werden, da weiter nachzuforschen. Und jetzt? Ganz abgesehen davon, was strafrechtlich bleibt: Es gäbe da noch so theoretische Ideen wie Moral oder Anstand. Einige Akteure in dieser schändlichen Causa sollten eilig darüber nachdenken, ob sie noch tragbar sind.