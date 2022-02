Unmut über Faschingsaktion der Impfgegner-Partei

Dass in der vergangenen Woche Impfgegner um FBP-Chef Georg Palm täglich halb Bregenz lahmlegten, stieß nicht nur vielen Verkehrsteilnehmern sauer auf. Demo-Gegner griffen in die Tasten und kreierten das ganz neue Demoplakat vom täglichen „Narralauf“. Einen solchen will die FBP nun wirklich veranstalten. Politiker von ÖVP und Grünen schäumen. Die Begeisterung bei den Faschingsnarren hält sich ebenfalls in Grenzen.