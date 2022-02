Bio-Berater kommen direkt zu Wirten in die Küche

Das Schnitzerl von der bis zuletzt zufrieden im Stroh grunzenden Sau, die Milch aus Eutern glücklicher Kühe, und auch andere wertvolle Lebensmittel – all das preisen die jetzt in alle Himmelsrichtungen ausschwärmenden Waldviertler Öko-Berater an. Diese Fachleute machen Wirten und deren Köchen „Bio“ schmackhaft.