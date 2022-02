Mit zwei Kindern an Bord im Auto Joint geraucht

In Wels haben Beamte der Landesverkehrsabteilung bei Schwerpunktkontrollen am Montag zwei Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen, die offenbar unbelehrbar sind. Gegen 15.15 Uhr wurde ein 36-jähriger Autofahrer aus Wels zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrzeuglenker konnte keinen Führerschein vorweisen und gab zu, noch nie einen besessen zu haben. Weiters war er offensichtlich mehr als deutlich durch Suchtgift beeinträchtigt. In weiterer Folge verweigerte der Mann die Vorführung zur klinischen Untersuchung. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel abgenommen.