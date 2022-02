Italienerin lag zwei Jahre lang tot in Wohnung

Eine 70-jährige Italienerin ist mindestens zweieinhalb Jahre nach ihrem Tod in ihrer Wohnung entdeckt worden. Die stark verweste Leiche wurde von der Feuerwehr in einem Sessel im Wohnzimmer gefunden. Die Pensionistin lebte allein in einem Einfamilienhaus in der Nähe von Como und war seit mindestens September 2019 nicht mehr gesehen worden.