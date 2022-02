Testen kostet in OÖ halbe Million Euro pro Tag

Eines gleich vorweg: In dieser Rechnung fehlen die Kosten für die Analysen, die über die Apotheken laufen, die Kontrollen in den Schulen und alle Tests, die in Betrieben gemacht werden. Da kann man also noch einmal einige Millionen drauflegen, aber die laufen eben nicht über die Landes-Abrechnung. „Ich gehe auch davon aus, dass wir unsere Ausgaben vom Bund refundiert bekommen“, sagt Gerhard Durstberger, Landes-Impf- und Testkoordinator.