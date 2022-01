Linzer wartete 40 Stunden für PCR-Test-Ergebnis

Stinksauer ist Manfred Gabriel (49) aus Linz. Er war am Freitag um 09.30 Uhr in der Prinz-Eugen-Apotheke, um einen PCR-Test zu machen: „Danach begann das Chaos. Mein Testergebnis wurde mir erst 40 Stunden nach der Testung zugestellt, und das bei einer Gültigkeitsdauer von 72 Stunden. Ich hab’ es am Sonntag um 2.03 Uhr früh bekommen“, ärgert sich der Linzer gewaltig: „Das ist eigentlich eine Frechheit, schließlich wurde uns von der Bundesregierung versichert, dass alle Tests binnen 24 Stunden erledigt werden - samt Ergebnis.“