Test-Chaos droht zum Millionengrab zu werden

Krisensitzung mit dem Land

In OÖ sind mehrere Labors für die PCR-Auswertungen zuständig, wie der Impf- und Testkoordinator Gerhard Durstberger weiß: „,Alles gurgelt‘, das bis Ende März noch läuft, weil noch so viele Tests draußen sind, macht Lifebrain, ,OÖ gurgelt‘ und die öffentlichen Teststraßen Novogenia, die Behörden-Tests die Covid-Fighters und die Schultests laufen über eine Anbietergemeinschaft.“ Weil Novogenia – die Firma wird nur für ausgewertete Tests bezahlt – vergangene Woche gewaltig ins Schleudern geraten war und tausende Tests zu spät oder gar nicht ausgewertet wurden, gab’s eine Krisensitzung mit dem Land OÖ. Resultat: Weitere Auswertungsstraßen werden gebaut. LH-Vize Christine Haberlander fordert in einem Schreiben an Gesundheitsminister Mückstein die Anerkennung der Antigen-Wohnzimmertests, um die Labore zu entlasten.