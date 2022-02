Kitzbühel und St. Johann: Wieder Absolute für ÖVP?

Der Bezirk Kitzbühel mit seinen 54.691 Wahlberechtigten ist zu drei Viertel in schwarzer Hand – zumindest was die Bürgermeister betrifft. 15 Dorfchefs gehören der ÖVP an oder sind ÖVP-nahe, die SPÖ hält in Oberndorf und Kirchberg die Fahnen hoch. Drei Bürgermeister bezeichnen sich als unabhängig (Kirchdorf, Westendorf und Jochberg).