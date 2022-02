„Bei mir im Club tanzen keine Ungeimpften“

Seit fast zwei Jahren sind die Tanzflächen der Wiener Clubs leer. Nur in einer kurzen Öffnungsphase, zwischen Anfang Juli und Spätherbst konnte in den Partytempeln Wiens ausgelassen gefeiert werden. Jetzt wurde zwar die Sperrstunde auf Mitternacht ausgeweitet, für die Nachtgastro macht das aber keinen Unterschied. Die Sezne drängt jetzt auf eine Öffnungsperspektive und eine Ausweitung der finanziellen Unterstützung. Während Szenewirt Martin Ho die Ausdehnung der Sperrstunde letzten Samstag in seinem Lokal „The Hidden Club“ ordentlich feiern ließ, lässt DJ Gerald Van der Hint aufhorchen: „Bei mir im Club werden in absehbarer Zeit sicher keine Ungeimpften tanzen“. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.