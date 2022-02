Bäume werden jährlich auf Herz und Nieren geprüft

Die 12.000 Bäume, die in Parks und entlang der Straßen zu finden sind, werden alljährlich einem Sicherheitscheck unterzogen. „Unsere drei Experten prüfen die Juwele sozusagen auf Herz und Nieren“, sagt Stadtgrün-Chef Wolfgang Faller. Einer der Baumexperten ist Lucas Preschern (28): „Ich sehe mir die Vitalität des Baumes an, achte auf Wunden, Fäulnis und tote Äste.“ In der Regel könne ein Schnitt an der Baumkrone die Sicherheit wiederherstellen.