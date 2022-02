Inzidenz bei Sechs- und 14-Jährigen am höchsten

Insgesamt hat Kärnten seit Pandemiebeginn 123.974 Coronafälle und 102.059 Genesene verzeichnet. 1124 Menschen sind an oder mit Covid-19 verstorben. Die mit Abstand höchste 7-Tages-Inzidenz (vom 29.1. bis 4.2.) weist die Altersgruppe der Sechs- bis 14-Jährigen mit 4879,4 auf. Die zweithöchste Inzidenz wird in der Altersgruppe der 35- bis 44- Jährigen mit 3740,0 verzeichnet, diese Gruppe hat auch mit 18,5 Prozent weiterhin den höchsten Anteil an den Gesamtinfektionen.