Stimme ist sein Instrument: „Musik ist Sprache!“

Während seiner Ausbildung bei Sprachtrainerin Larissa Fischer führte Wutte sein Weg zu Kärntens größtem Privatradio und dann weiter zum ORF. Seit Anfang des Jahres ist das Multitalent Mitglied im Österreichischen Sprecherverband VOICE. „Ich hatte mich zwei Mal beworben, beim dritten Mal hat es endlich geklappt. Mitglied der Vertretung der besten Stimmen Österreichs zu sein, ist eine hervorragende Referenz. Aber trotz dieser Ehre, stellt das letzte Zeugnis immer der Kunde aus“, weiß der Producer, der in seinem Köstenberger Studio nicht nur an Werbespots und Jingles arbeitet. „Gerade habe ich Studioalbum Nummer fünf in Arbeit. Auf der Mundart-Platte wird auch ein Duett mit Bluesbreaker Dieter Themel zu hören sein!“