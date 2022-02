Villacherin (62) wurde Opfer von Internetbetrügern

Über eine österreichische Online-Verkaufsplattform wollte die 62-Jährige ein Bett um 400 Euro verkaufen. Am Donnerstag wurde sie deshalb von einer bislang unbekannten Frau kontaktiert, die angab, Interesse an dem Bett zu haben und deshalb nach der Telefonnummer der Verkäuferin fragte. Kurz darauf meldete sich die angebliche Schwester der vermeintlichen Käuferin über einen Messenger-Dienst. „Sie gab an, das Bett nicht selbst abholen zu können und schlug stattdessen vor, dieses von einem Postkurier holen zu lassen. Den Kaufbetrag und die Transportkosten würde sie überweisen“, sagt ein Polizist.