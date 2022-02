Opposition erhöht den Druck auf die Volkspartei

„Die Energie in Arbeit für die Bürger verwenden“

Für Egger sollte die ÖVP „sich von den Seilschaften verabschieden und auch personelle Konsequenzen ziehen“. Die Energie solle wieder mehr in die Arbeit für die Bürger verwendet werden. Selbst hat Egger nach seinem Antritt als Parteichef angekündigt, sich in den eigenen Reihen von „Sesselklebern zu verabschieden“. „Der Reform-Prozess läuft sehr gut“, so der Neumarkter, der durch die Pandemie immer noch nicht zum Landesparteichef gewählt wurde. Für den Parteitag steht nun mit dem 23. April der nächste Termin fest.