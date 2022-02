Nur drei Promille der Antigentests sind positiv

Im Vorjahr wurden rund neun Millionen Wohnzimmertests über Apotheken in OÖ ausgegeben, die Hälfte blieb unbenutzt liegen. Seit 21. Jänner gelten sie wieder im 3-G-System, und erneut wurden drei Millionen Stück an Gemeinden ausgeliefert. Aber seither erst 120.817 offiziell eingelöst - 2202 davon positiv. Das sind 1,8 Prozent. Bei den bisher insgesamt in OÖ ausgewerteten 16,79 Millionen Antigentests wurden in Summe 52.639 Infektionen erkannt - auf 1000 Tests kamen also drei „Treffer“.