Für neue Sitzbänke müssen hier Parkplätze weichen

Eigentlich sollen sie die Urfahraner Hauptstraße verschönern und zum Verweilen einladen. Doch kaum aufgestellt, gibt es bereits Kritik an den neuen Sitzgelegenheiten. Vor allem ein Detail sorgt für Unverständnis. Dabei ist die Verschönerung der Einkaufsstraße ohnehin schon seit Jahren ein heißes Thema.
Die Urfahraner Hauptstraße und ihre Verschönerung – das ist mittlerweile eine fast unendliche Geschichte.
Seit Jahren wird geplant, diskutiert und überlegt, wie man die Einkaufsstraße attraktiver machen könnte. Nun stehen die ersten neuen Sitzmöbel, doch statt Begeisterung gibt es Diskussionen. Denn für die hölzernen Konstruktionen müssen Parkflächen weichen, an der Kreuzung mit der Reindlstraße sogar ein Behindertenparkplatz.
Drei Standorte wurden ausgewählt
Dabei ist die Idee hinter den sogenannten „Urfahraner Kisterln“ durchaus nachvollziehbar. Mehr Grün, zusätzliche Sitzgelegenheiten und kleine Plätze zum Verweilen sollen die Hauptstraße beleben. Drei Standorte wurden dafür – wie berichtet – ausgewählt. Die Holzkonstruktionen sind allerdings nur ein Vorgeschmack auf größere Pläne. VP-Stadtvize Martin Hajart will die Hauptstraße zur Begegnungszone machen. Rund 7000 Fahrzeuge täglich, enge Gehsteige und wenig Grün zählen zu den Herausforderungen. Ein Umbau könnte frühestens 2028 beginnen.
„Ist für mich unverständlich“
Bis dahin sollen die neuen Sitzmöbeln für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Kritisiert werden jedoch die nähe zum Verkehr und der Verlust von Parkmöglichkeiten. FP-Fraktionsobmann Wolfgang Grabmayr: „Dass dafür ein Behindertenparkplatz gestrichen wird, ist für mich völlig unverständlich.“
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