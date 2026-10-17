Für neue Sitzbänke müssen hier Parkplätze weichen

Drei Standorte wurden ausgewählt

Dabei ist die Idee hinter den sogenannten „Urfahraner Kisterln“ durchaus nachvollziehbar. Mehr Grün, zusätzliche Sitzgelegenheiten und kleine Plätze zum Verweilen sollen die Hauptstraße beleben. Drei Standorte wurden dafür – wie berichtet – ausgewählt. Die Holzkonstruktionen sind allerdings nur ein Vorgeschmack auf größere Pläne. VP-Stadtvize Martin Hajart will die Hauptstraße zur Begegnungszone machen. Rund 7000 Fahrzeuge täglich, enge Gehsteige und wenig Grün zählen zu den Herausforderungen. Ein Umbau könnte frühestens 2028 beginnen.