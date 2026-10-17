Unbekannte stahlen 400 Liter Diesel aus Lastwägen

Als Sebastian H. (34) Dienstagfrüh seinen Hängerzug in Betrieb nahm, war ihm bei der zuvor durchgeführten Abfahrtskontrolle noch nichts aufgefallen. „Später habe ich mich dann gewundert, dass der Tank schon fast leer war, obwohl ich am Vortag vollgetankt hatte. Zuerst bin ich noch davon ausgegangen, dass ich Treibstoff verliere, später habe ich dann bemerkt, dass der Tankdeckel aufgebrochen worden war“, schildert der Lkw-Fahrer.