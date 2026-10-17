90-jähriger Motorradfahrer krachte in Radarkasten

Ein hochbetagtes Duo (90, 89) war am Freitagabend in Wels auf einem Zweirad unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der 90-jährige Lenker von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Radarkasten. Beide wurden dabei schwer verletzt, er wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.
Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 18 Uhr im Welser Stadtgebiet. Ein 90-jähriger Welser fuhr dabei mit seinem Motorrad auf der Eferdinger Straße Richtung stadtauswärts. Am Sozius saß eine 89-Jährige aus Buchkirchen. Auf Höhe des Hauses Nummer 138 kam er aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Radarkasten.
Er wurde ins Spital geflogen
Dieser wurde dadurch aus seiner Verankerung gerissen, und die beiden Motorradpassagiere kamen zu Sturz. Er und seine 89-jährige Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der 90-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler Uniklinikum eingeliefert, seine Beifahrerin mit der Rettung ins Klinikum Wels.
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