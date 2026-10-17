90-jähriger Motorradfahrer krachte in Radarkasten

Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 18 Uhr im Welser Stadtgebiet. Ein 90-jähriger Welser fuhr dabei mit seinem Motorrad auf der Eferdinger Straße Richtung stadtauswärts. Am Sozius saß eine 89-Jährige aus Buchkirchen. Auf Höhe des Hauses Nummer 138 kam er aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Radarkasten.