Wie ein junger Bergbauer zwei Einbrecher fing

Nach einem Erstkontakt flüchteten die Tschechen mit den gestohlenen E-Bikes, der junge Landwirt verfolgte sie mit dem Auto bis zu einer Lagerhalle in Wangau: „Es war wie in einem schlechten Film“. Dort gelang es der Polizei, die beiden Einbrecher zu verhaften. Sie sitzen nun in Wels in Untersuchungshaft. Einbrecherfänger Stabbauer wundert sich immer noch über den Coup: „Wir wohnen in einer Sackgasse. Und bei uns war auch nicht viel zu holen. Ohne die zwei Böllerstutzen war die Beute vielleicht 2000 Euro wert.“