Kriminaltouristen reisten mit Flex im Gepäck ein

Zwei Tschechen, 21 und 30 Jahre alt, reisten am 1. Februar 2022 nach Österreich ein, um Einschleich- und Einbruchsdiebstähle zu begehen. Zu diesem Zweck nahmen sie Bolzenschneider, eine Flex, einen Werkzeugkasten mit verschiedensten Werkzeugen und Funkgeräte mit nach Österreich. Anschließend verübten sie in den Morgenstunden des 2. Februar 2022 in der Gemeinde Innerschwand einen Einschleichdiebstahl und einen Einbruch in eine Garage bzw. ein Wohnhaus. Dabei stahlen sie zwei E-Bikes, ein Kinder-Motorcross-Motorrad, Skier, Motorradhelme, Motorradkoffer, Werkzeug, zwei Böllergewehre (sogenannte Zimmerstutzen) und eine Geldbörse mit Bargeld. Die Diebesbeute verluden sie in ihren Pkw.