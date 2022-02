Alkohol-Kontrollen im Schwerverkehr

„Wenn 40-Tonner außer Kontrolle gerät, mäht er alles nieder“

Kalt über den Rücken läuft es mir, wenn es zu einem Lkw-Unfall kommt, dieser etwa ungebremst in bzw. durch die Leitschienen kracht und es dann heißt, dass die Alkoholprobe beim Lenker positiv war. Ich bin dann immer heilfroh, nicht zur falschen Zeit am falschen Ort unterwegs gewesen zu sein, denn wenn so ein 40-Tonner außer Kontrolle gerät, mäht er alles nieder, was ihm in den Weg kommt. Dass Lkw-Lenker „arme Hunde“ sind, ist die eine Sache. Das rechtfertigt aber nicht, dass sie betrunken und übermüdet durch die Gegend kurven.