Der Eisritter im Duell mit dem Formel 1-Champion

Ende Jänner lud der Flugplatz in Zell am See (Pinzgau) zum Event der besonderen Art. In einem rein medial inszenierten Show-Run gab Eisritter Franky Zorn mit niemand geringeren als Formel 1-Champion Max Verstappen Gas. Monatelang sei geplant geworden, nach dem Gewinn des WM-Titels des Niederländers endgültig fixiert worden. Der Umstieg auf Eis und Schnee (immerhin wurde in Zell am See auf einer knapp 30 Zentimeter dicken Eisfläche gefahren) war für Verstappen nichts neues.