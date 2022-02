Brandstiftung: Zwei Mieter mit Drehleiter geborgen

Am Donnerstag wurden um 18.40 Uhr Polizisten zu einem Brand im Keller eines Mehrparteienhauses in der Ahornstraße in Enns beordert. Beim Eintreffen war die Feuerwehr bereits vor Ort. Das Stiegenhaus war so stark verraucht, dass den Bewohnern der Weg über dieses verwehrt war.