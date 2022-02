Mit Wärmebildkamera und Drohne Vermissten gefunden

Polizisten aus Obernberg wurden am Donnerstag vom Personal des Seniorenheimes Obenberg in Kenntnis gesetzt, dass ein 82-jähriger Bewohner nicht von seinem täglichen Spaziergang zurückgekehrt sei. Eine Nachschau an der gewohnten Marschroute von Obernberg nach Reichersberg verlief negativ, weshalb eine Suchaktion organisiert wurde.